Uygun fiyatlı Tesla Model Y yollarda görüntülendi

Tesla'nın popüler modeli Model Y'nin yeni ve daha uygun fiyatlı "Standard" versiyonu, ilk kez halka açık yolda kamuflajsız olarak görüntülendi.

Giga Texas yakınlarında çekilen casus fotoğraflar, merakla beklenen aracın tanıtımının çok yakın olabileceğine işaret ediyor.

DAHA SADE TASARIM, DAHA AZ DONANIM

Kamuflajsız görüntüler, Tesla Model Y Standard'ın mevcut versiyonlara göre daha sade bir görünüme sahip olacağını doğruluyor.

Ön ve arka kısımlarda farları ve stopları birleştiren ışık şeritleri kaldırılırken, farların kendisi de tek modüllü daha basit bir yapıya geçirilmiş durumda.

Donanım tarafında ise en büyük değişiklik panoramik cam tavanın kaldırılması oldu. Ayrıca kabin içi HEPA filtresi, arka koltuk ekranı ve otomatik ayarlı direksiyon gibi özellikler de bu versiyonda yer almayacak.

FİYATI 35 BİN DOLARIN ALTINDA OLABİLİR

Yapılan tüm bu sadeleştirmelere rağmen, 15.4 inçlik devasa merkezi dokunmatik ekran bu versiyonda da yerini koruyacak.

Daha önceki raporlar fiyatın 39 bin 990 dolar olabileceğini öne sürse de, son tahminler aracın 35 bin doların altında fiyatlandırılabileceği yönünde.

Böyle bir fiyatlandırma, Tesla Model Y Standard'ın çok daha güçlü bir satış potansiyeli yakalamasını sağlayabilir.