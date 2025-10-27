Uzay çöpü sorununa yeni çözüm: İyon ışınları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, yörüngede tahmini 140 milyon uzay çöpü parçası bulunuyor.

Bu durum, uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için artan bir endişe kaynağı oluşturuyor.

ALBATOR GİRİŞİMİ SORUNU ÇÖZEBİLİR

ALBATOR girişimi, enkazı hareket ettirmek için iyonlu bir parçacık ışını kullanmayı planlıyor.

Bu kinetik olmayan yöntem, dev ağlar veya kenetlenme gibi nesneye fiziksel olarak dokunmayı gerektiren geleneksel tekniklerden ayrılıyor.

Fransız start-up'ı Osmos X tarafından yönetilen projede, Alman ve İspanyol üniversiteleri de yer alıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ALBATOR, uzay sürdürülebilirliği için daha güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Şubat 2029'a kadar devam edecek olan projenin, yakalama veya kenetlenmenin doğasında var olan riskleri ortadan kaldırması bekleniyor.