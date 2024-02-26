Uzayda üretilen HIV ve hepatit C ilaçları Dünya'ya iniş yaptı ABD merkezli Varda Space Industries isimli uzay şirketi, Alçak Dünya Yörüngesi'nde HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için ilaç geliştirdi.

ensonhaber.com

ABD merkezli Varda Space Industries, Dünya'nın yörüngesinde üretilen ve HIV ile hepatit C gibi hastalıkları tedavi etmekte kullanılacak ilacı Dünya'ya getirdi.

Şirket, bazı ilginç avantajlar sunan bir üretim seçeneği olan Dünya dışı üretimde aktif rol sahibi olmayı planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, malzemeler mikro yer çekiminde ve uzayın ağırlıksız koşullarında işlendi ve yer çekimsel gerilim mevcut olmadığı için daha kusursuz sonuçlar elde edildi.

Varda, hem mini fabrika hem de geri dönüş aracı olarak hizmet veren küçük, vidasız kapsülleriyle süreci daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek istiyor.

Haziranda fırlatılmıştı

W-1 test misyonu, şirkete işlerini yürütmek için ilk şansı verdi. Varda'nın Rocket Lab Photon uzay aracına entegre edilen 1 metre genişliğindeki konik kapsülü, Haziran 2023'te SpaceX'in Transporter-8 göreviyle fırlatılmıştı.

W-1 kapsülü, HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılan bir antiviral ilaç olan Ritonavir'in kristallerini büyütmek için gerekli malzemeleri içeriyordu.

Transporter-8'in kalkışından yalnızca bir hafta sonra Varda, kristal büyütme deneyinin işe yaradığını duyurmuştu.

Bu görevle birlikte, ilk kez hükümetler tarafından işletilen bir uzay istasyonunun dışında yörüngesel ilaç üretimi gerçekleşmiş oldu.