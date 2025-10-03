WhatsApp, geleneksel telefon uygulamasına dönüşüyor: İşte yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 25.27.73 sürüm güncellemesiyle birlikte aramalar sekmesini baştan aşağı yeniledi.

"Birleşik Çağrı Merkezi" adı verilen yeni özellik, uygulamayı geleneksel bir telefon uygulamasına daha da yaklaştırıyor.

YENİ "BİRLEŞİK ÇAĞRI MERKEZİ" NELER SUNUYOR

Yeni arayüz, kullanıcıların sesli ve görüntülü aramaları, grup çağrılarını ve favori kişilere hızlı erişimi tek bir yerden yönetmesini sağlıyor. Ayrıca, artık 31 kişiye kadar grup araması yapılabiliyor.

En dikkat çekici yenilik ise, çağrı sekmesine eklenen "çevirici" (dialer) oldu. Bu özellik sayesinde artık kişi listenizde kayıtlı olmayan bir numarayı doğrudan arayabiliyorsunuz.

ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

WhatsApp numarayı otomatik olarak doğrulayarak o kişinin WhatsApp kullanıcısı olup olmadığını da gösteriyor.

Güncelleme App Store'da yayınlanmış olsa da yeni arama merkezi özelliği tüm kullanıcılara kademeli olarak aktif ediliyor. Özelliği henüz görmüyorsanız, birkaç gün içinde yeniden kontrol edin.