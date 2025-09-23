WhatsApp hesabınız çalınabilir: İşte yapmanız gerekenler

Günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen WhatsApp, siber suçlular için de birincil hedef haline geldi.

Sosyal medya platformları üzerinden işlenen siber suç şikayetlerinde WhatsApp ilk sırada yer alıyor.

2024'ün ilk üç ayında platform üzerinden işlenen siber dolandırıcılıklarla ilgili yüz binlerce şikayet kaydedildi. Bu nedenle kullanıcıların hesap güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerekiyor.

HESABINIZIN ÇALINDIĞINI NASIL ANLARSINIZ

Hesabınızda sizin yapmadığınız değişiklikler fark etmek, "Bağlı Cihazlar" bölümünde tanımadığınız bir cihaz görmek veya talep etmediğiniz halde doğrulama kodları (OTP) almak, hesabınızın ele geçirildiğinin en önemli işaretleridir.

EN ÖNEMLİ GÜVENLİK ADIMI: İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA

Siber güvenlik uzmanlarına göre, WhatsApp hesabınızı korumanın en etkili yolu İki Faktörlü Kimlik Doğrulama'yı (2FA) etkinleştirmektir. Bu özellik, hesabınıza ek bir şifre katmanı ekleyerek güvenliğinizi iki katına çıkarır.

2FA etkinleştirildiğinde, bir siber suçlu telefon numaranızı ve doğrulama kodunuzu ele geçirse bile, sadece sizin bildiğiniz 6 haneli PIN kodu olmadan hesabınıza giriş yapamaz.

HESABINIZ HACKLENİRSE NE YAPMALISINIZ

Hesabınızın hacklenmesi durumunda, uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin ve telefon numaranızla tekrar giriş yapın. Bu işlem, hacker'ı otomatik olarak oturumdan atacaktır.

Eğer doğrulama kodu alamazsanız, 12 saat bekleyip tekrar deneyebilir veya support@whatsapp.com adresinden WhatsApp destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.