WhatsApp, işletmeler için yeni yapay zeka özellikleri yayınladı

Haber Merkezi

WhatsApp, işletmelerin müşterileriyle iletişimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zeka destekli yeni özellikler sunuyor. Bu özellikler, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJLAŞMA

WhatsApp Business kullanıcıları, yapay zeka yardımıyla müşteri mesajlarına otomatik yanıtlar verebilecek.

Bu özellik, özellikle mesai saatleri dışında veya yoğun dönemlerde müşteri taleplerini karşılamak için faydalı olacak.

İşletmeler, QR kodlarını kullanarak uygulamalarını yapay zeka platformlarına bağlayabilecek.

Bu sayede yapay zeka, müşteri mesajlarına daha detaylı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilecek.

WhatsApp, müşterilerin yapay zeka ile mi yoksa bir insanla mı iletişim kurduğunu bilmesini sağlayacak.

Ayrıca işletmeler, istedikleri zaman yapay zeka tarafından verilen yanıtları düzenleyebilecek veya devralabilecek.

WhatsApp Business'ın yapay zeka destekli özellikleri, müşteri hizmetleri alanında yeni bir dönemi başlatabilir.

İşletmeler, bu özellikler sayesinde müşterilerine daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş ve daha etkili hizmet sunabilecek.