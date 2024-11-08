WhatsApp'ta tersine görsel arama devri başlıyor

Haber Merkezi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve güvenliği artırmak amacıyla sürekli olarak yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak, platformda paylaşılan görsellerin gerçekliğini doğrulamak için kullanılabilecek "tersine görsel arama" özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

TERSİNE GÖRSEL ARAMA NASIL ÇALIŞACAK?

WABetaInfo tarafınan keşfedilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, sohbetlerde aldıkları bir görseli doğrudan Google Görseller'de aratabilecekler.

Bunun için yapılması gereken tek şey, ilgili görseli açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne dokunup "Web'de ara" seçeneğini seçmek olacak.

Bu işlem, görseli otomatik olarak Google Görseller'e yükleyecek ve arama sonuçlarını gösterecek.

GÜVENİLİRLİĞİ ŞÜPHELİ GÖRSELLERE DİKKAT

Bu özellik, özellikle kaynağı belirsiz veya şüpheli görünen görsellerin doğrulanmasında büyük önem taşıyor.

Kullanıcılar, görselin internet üzerinde başka nerede paylaşıldığını, ne zaman oluşturulduğunu ve hangi bağlamda kullanıldığını görerek manipüle edilip edilmediğini veya yanlış bilgiler içerip içermediğini anlayabilecekler.

WhatsApp, tersine görsel arama özelliğinin gizlilik konusunda endişelere yol açmayacağının altını çiziyor.

Platform, aranan görselleri kendi sunucularında saklamayacak veya işlemeyecek. Görseller sadece arama işlemi için Google'a gönderilecek ve Google'ın gizlilik politikalarına tabi olacak.

Ters görsel arama özelliği, şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde test ediliyor ve henüz tüm kullanıcılara açık değil. Özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz kesinleşmedi.