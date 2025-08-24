WhatsApp'ta uydudan sesli ve görüntülü görüşme devri: İşte destekleyen ilk telefon

Google, yeni Pixel 10 serisi için WhatsApp ile ortaklaşa geliştirilen çığır açıcı bir özelliği duyurdu.

Bu yenilikle birlikte Pixel 10 cihazları, uydu bağlantısı üzerinden WhatsApp sesli ve görüntülü görüşmelerini destekleyecek.

APPLE VE SAMSUNG'U GERİDE BIRAKTI

Bu özellik, Apple'ın iPhone 14'ten beri sunduğu ancak arama yapmaya izin vermeyen uydu servisini geride bırakarak Google'a büyük bir avantaj sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'da da uydu bağlantısı bulunsa da bu özelliği WhatsApp gibi uygulamalarda arama yapmak için kullanma imkanı daha da sınırlı.

UYDU GÖRÜŞMELERİNİN SINIRLARI

Bu hizmet, yalnızca anlaşmalı operatörlerle çalışacak ve kullanıcılara ek ücretlere mal olabilir.

Ayrıca diğer uydu servislerinde olduğu gibi, bu özelliği kullanmak için gökyüzünü görebilen açık bir alanda bulunmak gerekiyor.