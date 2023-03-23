WhatsApp'tan masaüstü kullanıcılarına müjde! Yeni uygulama ile daha pratik ve hızlı deneyim mümkün WhatsApp, Windows için yeni bir masaüstü uygulamasının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. WhatsApp, Windows için yeni bir masaüstü uygulamasının kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yeni uygulama, kullanıcılara daha yüksek hızlar, güvenlik ve gelişmiş arama özellikleri sunuyor. Gözden Kaçmasın İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geliyor Haberin Detayları WhatsApp uygulamasına gelen yenilikler WhatsApp, Windows kullanıcıları için 8 kişiye kadar görüntülü grup görüşmeleri ve 32 kişiye kadar sesli aramalara destek sunacağını söylüyor. Ek olarak uçtan uca şifreleme ile güncellenen platform, daha az kaynak kullanımı ve kararlılık iyileştirmeleri sunduğunu açıkladı. Yenilenen WhatsApp Windows uygulamasının indirmek için Microsoft Store'a göz atabilirsiniz.