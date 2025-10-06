Windows 10 desteği sona eriyor: Yüzlerce şirket Microsoft'a karşı ayaklandı

Microsoft'un 14 Ekim 2025'te Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemelerini durdurma kararı, büyük bir tepkiyle karşılaştı.

TechRadar'ın haberine göre, 380'den fazla şirket ve 49 çevre ile tüketici örgütü, Microsoft'a açık bir mektup yazarak bu karardan geri dönülmesini talep etti.

BİLGİSAYARLARIN YÜZDE 40'I WİNDOWS 11'E GEÇEMEYECEK

Mektubun temelinde, dünya genelindeki bilgisayarların yaklaşık yüzde 40'ının donanım kısıtlamaları (özellikle TPM 2.0 desteği eksikliği) nedeniyle Windows 11'e geçemeyeceği endişesi yatıyor.

Bu durumun, yeni cihaz almak zorunda kalacak bireysel kullanıcılar ve şirketler için ciddi bir maddi yük anlamına geldiği belirtiliyor.

Ayrıca, milyonlarca bilgisayarın aynı anda güncelliğini yitirmesinin devasa bir e-atık artışına yol açacağı ve çevreye zarar vereceği de vurgulanıyor.

"İNSANLAR YENİ CİHAZ ALMAYA ZORLANMAKTAN BIKTI"

Tüketiciler de bu baskıya destek veriyor; ABD'de 16 binden fazla, Fransa'da ise 43 bin vatandaş Windows 10 desteğinin uzatılması için imza verdi.

Amerikan Kamu Çıkarlarını Araştırma Grubu (PIRG) yöneticisi Andre Delattre, "İnsanlar sürekli yeni cihaz almaya zorlanmaktan bıktı." diyerek durumu özetledi.