Windows 10 desteği sona ermişti: Kullanıcılar, Microsoft'u protesto ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft'un 10 yıl önce kullanıma sunduğu Windows 10 için ücretsiz desteği resmi olarak sonlandırması, kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bir grup eylemci, şirketin Brüksel'deki ofisi önünde pankartlarla bir protesto düzenledi.

PROTESTOCULARIN TALEBİ: DESTEK 2030'A KADAR SÜRSÜN

Protestocular, Windows 10'a yönelik desteğin 5 yıl daha, yani 2030 yılına kadar devam etmesini talep etti.

Eylemciler, bu kararın milyonlarca kullanıcıyı mağdur edeceğini savunuyor. Microsoft ise protestoyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

500 MİLYON BİLGİSAYAR ÇÖP OLABİLİR

Kullanıcıların bu talebinin arkasında, Windows 11'in donanım gereksinimlerini karşılayamayan milyonlarca bilgisayarın durumu yatıyor.

Yapılan analizlere göre, Windows 10 desteğinin kesilmesi dünya çapında yaklaşık 500 milyon bilgisayarın işlevsiz hale gelmesine ve devasa bir elektronik atık sorununa yol açacak.

Bu durum, bazı kesimler tarafından tarihin en büyük "planlı eskitme" girişimi olarak nitelendiriliyor.

Kullanıcılar ayrıca, 10 yıllık alışkanlıkları ve Windows 11'in hala tam olarak stabil olmaması nedeniyle Windows 10'dan vazgeçmek istemiyor.