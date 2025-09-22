Windows 11 artık ekranınızı Copilot ile paylaşmanıza olanak tanıyor

Microsoft, en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünde "Copilot ile Paylaş" adında yeni bir yapay zeka özelliğini test ediyor.

Bu düğme, kullanıcıların ekranlarındaki içeriği doğrudan Copilot ile paylaşarak analiz etmelerine olanak tanıyor.

EKRANINIZDAKİ İÇERİĞİ COPILOT İLE TARTIŞIN

Yeni özellik, görev çubuğunuzdaki açık bir uygulamanın üzerine geldiğinizde beliren bir düğme aracılığıyla çalışıyor.

Bu düğmeye basıldığında, söz konusu uygulamanın içeriği Copilot Vision tarafından taranıp analiz ediliyor.

Bu sayede kullanıcılar, bir resim veya metin hakkında Microsoft'un yapay zeka sohbet robotuyla tartışarak daha fazla bilgi edinebiliyor.

KULLANICILAR YENİ DÜĞMEDEN MEMNUN DEĞİL

Ancak potansiyeline rağmen, yeni "Copilot ile Paylaş" düğmesi Windows kullanıcıları tarafından pek de heyecanla karşılanmadı.

Kullanıcılar, işletim sisteminin Paint ve Not Defteri gibi birçok noktasına zaten Copilot düğmeleri eklenmiş olmasından şikayetçi.

Microsoft, bu görev çubuğu özelliğini şimdilik yalnızca "denediğini" ve normal kullanıcılara sunulmadan önce kaldırılabileceğini belirtti.