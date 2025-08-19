Windows 11'in son güncellemesi sorunlara yol açıyor

Microsoft'un Windows 11 24H2 sürümü için yakın zamanda yayınladığı KB5063878 kodlu güvenlik güncellemesi, kullanıcılarda ciddi disk sorunlarına yol açtı.

Gelen raporlar, güncellemenin özellikle büyük dosya kopyalama işlemleri sırasında bazı SSD ve HDD'lerde arızaları tetiklediğini gösteriyor.

DİSKLERİN KAYBOLMASINA NEDEN OLUYOR

Sorun, özellikle 50 GB'a yaklaşan yoğun yazma işlemleri sırasında sürücülerin aniden sistemden kaybolmasına neden oluyor.

Kullanıcılar sistemi yeniden başlattığında disk geçici olarak geri gelse de benzer bir işlemde hata tekrarlanıyor.

SORUNDAN ETKİLENEN MODELLER

Problemin, sürücü önbelleği alt sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Corsair, SanDisk ve Kioxia gibi markaların bazı NVMe SSD modellerinin bu sorunlu Windows 11 güncellemesi sonrasında arıza yaşadığı belirtiliyor.

Bu güncelleme, ilk yayınlandığında kurulum hatası da vermiş, Microsoft bu sorunu çözdükten sonra ise bu yeni ve daha ciddi disk arızası ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle, sorun tamamen giderilene kadar kullanıcıların KB5063878 güncellemesini yüklememesi tavsiye ediliyor.