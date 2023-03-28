Windows 12 sistem gereksinimleri ortaya çıktı Intel'in Meteor Lake işlemci mimarisinde, Windows 12'nin yolda olduğunu gösteren çeşitli ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni işletim sisteminin sistem gereksinimleri netleşmeye başladı.

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Microsoft, önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı Windows 12'de terk etmeyi planlıyor.

Intel'in yeni işlemcilerinde Windows 12 detayı

Intel'in Meteor Lake işlemci mimarisinde, Windows 12'nin yolda olduğunu gösteren çeşitli ayrıntılar ortaya çıktı.

Raporda, 2023'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Intel Meteor Lake işlemcilerin, Windows 12 desteği içerebileceği belirtiliyor.

Windows 12 sistem gereksinimleri

"Next Valley" olarak adlandırılan Windows 12'nin sistem gereksinimleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Windows 12 sistem gereksinimlerinin şu şekilde olacağı söyleniyor:

TPM: TPM 2.0

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı

Ekran kartı: WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12

İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 (GHz) veya daha hızlı 64 bit

Bunların resmi gereksinimler olmadığını ve ilerleyen dönemlerde sistem gereksinimlerinin değişebileceğini belirtelim.

Windows 12, 2024 yılında piyasaya sürülebilir

Microsoft, Windows 12 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da yeni işletim sisteminin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor.

Bu nedenle, Windows 12'nin 2024 yılından önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.