Xiaomi, 4 telefona daha HyperOS 3 güncellemesini sundu

Xiaomi, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini nihayet POCO F7 ve POCO F7 Pro modelleri için yayınladı.

YENİ SÜRÜM NUMARALARI BELLİ OLDU

Çin'de Redmi K80 olarak bilinen POCO F7 Pro HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM sürümünü alırken, normal POCO F7 modeli HyperOS 3.0.3.0.WOLMIXM sürümüne kavuştu.

Güncellemeler, kapsanan bölgelerde istikrarlı bir deneyim sunmak amacıyla kademeli olarak dağıtılıyor.

PERFORMANS VE YAPAY ZEKA ODAKLI

Xiaomi, bu sürümlerin daha iyi sistem kaynağı dağılımı, yenilenmiş arayüz öğeleri ve daha etkileşimli bir tasarım getireceğini belirtti.

Geliştirilmiş yapay zeka yetenekleri ile günlük kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kararlılığın artırılması hedefleniyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için ayarlar menüsünden "Cihaz Hakkında" bölümüne giderek HyperOS sürümü sekmesini kullanabilirler.