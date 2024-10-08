Xiaomi telefonlarda artık bootloader kilidi açılamayacak: Peki bu ne anlama geliyor Xiaomi, 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak küresel kullanıcıları için bootloader kilidini açmayı kaldıracak.

Haber Merkezi

Xiaomi, yazılım politikalarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak küresel kullanıcıları için bootloader kilidi açma özelliğini kaldıracağını duyurdu.

Bootloader, bir cihazın işletim sistemini başlatmadan önce çalışan ilk yazılıma deniyor. Bu kilit açıldığında, kullanıcılar cihazlarına özel ROM'lar yükleyebilir, root işlemi yapabilir ve cihazlarını daha derinlemesine özelleştirebilir.

Xiaomi, bootloader kilidini açma konusunda küresel bir yasak uygulamaya başladığında kullanıcıların özelleştirme seçeneklerini önemli ölçüde sınırlamış olacak.

Bu karar, özellikle cihazlarını derinlemesine özelleştirmek isteyen kullanıcıları olumsuz etkileyecek.

Ancak, Xiaomi'nin bu kararıyla birlikte daha stabil ve güvenli bir yazılım deneyimi sunması bekleniyor.

HYPEROS 2.0 İLE KISITLANACAK

Bootloader erişimini kısıtlamak, kullanıcıları Xiaomi'nin resmi yazılımını kullanmak zorunda bırakacak.

Xiaomi 15 serisiyle yayınlanacak olan HyperOS 2.0 ile birlikte bootloader kilidi açılamayacak.