Xiaomi yıllar önce vazgeçmişti: Çift ekranlı telefonlar yeniden gündemde

Teknoloji devi Xiaomi'nin, en deneysel fikirlerinden birini yeniden canlandırmaya ve arkasında ikinci ekran bulunan yeni bir akıllı telefon geliştirmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Şirketin HyperOS yazılımının en son sürümünde tespit edilen kodlar, "Pandora" kod adlı yeni bir cihazın varlığına ve çift ekran desteğine açıkça işaret ediyor.

Mİ 11 ULTRA'DAN SONRA İLK

Xiaomi, daha önce kamera modülüne gömülü küçük bir arka ekrana sahip olan Mi 11 Ultra modelini piyasaya sürmüştü.

Ancak bu özellik o dönemde pek tutmamıştı ve şirket, görünüşe göre şimdiye kadar bu konsepti tekrar ele almamıştı.

İLK LANSMAN ÇİN'E ÖZEL OLABİLİR

Kaynaklar, "Pandora" kod adlı bu yeni cihazın eylül ayında standart Xiaomi 16 ve 16 Pro ile birlikte piyasaya sürülebileceğini söylüyor.

Ancak Xiaomi'nin genellikle daha deneysel modellerini önce kendi ülkesi olan Çin'de tuttuğu bilindiğinden, küresel bir lansmanın 2026'nın başlarına kalabileceği tahmin ediliyor.