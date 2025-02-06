X'in yapay zeka uygulaması Grok, Android'e geliyor

Haber Merkezi

Geçtiğimiz ay, Elon Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Grok, iPhone ve iPad için bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunulmuştu.

Şimdi ise Android kullanıcıları için de müjdeli haber geldi. Uygulama, Google Play Store'da listelenmeye başladı, ancak henüz indirilmeye sunulmadı.

Kullanıcılar, uygulama sayfasına giderek ön kayıt yaptırabilirler. Grok, ülkemizde kullanıma sunulduğunda otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.

GROK, ANDROID'DE ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK

Grok'un Play Store listesi, uygulamanın ücretsiz olarak kullanılabileceğini ve özelliklerine erişmek için oturum açmanıza bile gerek kalmayacağını doğruluyor.

Ancak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim istiyorsanız veya bunu X hesabınıza bağlamayı tercih ediyorsanız, oturum açmak bir seçenek.

Uygulama başlatıldığında, metin yanıtları, görüntü oluşturma ve gerçek zamanlı bilgi sunacak. Uygulama, ücretsiz ve premium web sürümlerinin arkasındaki aynı model olan Grok 2 AI modeli tarafından desteklenecek.

Grok'un Android platformuna gelmesiyle birlikte, yapay zeka sohbet robotları arasındaki rekabet daha da artacak gibi görünüyor.

Kullanıcılar, farklı platformlar arasında seçim yaparken kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre en uygun olanı seçebilecek.