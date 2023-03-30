Yapay zeka, 300 milyon işi etkileyecek: İşte risk altında olan meslekler Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebilir.

ensonhaber.com

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

Joseph Briggs ve Devesh Kodnani tarafından yazılan rapor, mevcut işlerin kabaca üçte ikisinin bir dereceye kadar yapay zeka otomasyonuna maruz kaldığını gösteriyor.

Yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler

Beyaz yakalı çalışanlar, yeni yapay zeka araçlarından etkilenme olasılığı en yüksek olanlardan bazıları.

Goldman raporu, ABD hukuk çalışanlarının ve idari personelinin yeni teknoloji nedeniyle özellikle risk altında olduğunu söylüyor.

Princeton Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi ve New York Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan daha önceki bir araştırma da ChatGPT gibi teknolojilerden etkilenme olasılığı en yüksek sektör olarak hukuk hizmetlerini tahmin etmişti.

Yapay zekanın en çok etkileyeceği 6 meslek şu şekilde:

Ofis çalışanları (yüzde 46)

İdari destek personelleri (yüzde 46)

Hukuk (yüzde 44)

Mimarlık ve mühendislik (yüzde 37)

Sosyal bilimler (yüzde 36)

Ticaret ve finans (yüzde 35)

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Yapay zekanın en az etkileyeceği meslekler:

Altyapı bakım hizmetleri (yüzde 1)

Teknik destek hizmetleri (yüzde 4)

İnşaat ve madencilik (yüzde 6)

Üretim (yüzde 9)

Lojistik (yüzde 11)

Yiyecek hizmetleri (yüzde 12)