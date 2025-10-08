Yapay zeka ile şarkı yapabileceğiniz 11 ücretsiz uygulama

Artık şarkı yapmak için söz yazarına, bestecilere, prodüktör veya aranjörlere gerek yok.

Yapay zeka, bu işte de var.

Müzik sektöründe dikkat çekici bir potansiyele sahip olan yapay zeka uygulamaları, sosyal medyada ilgi görüyor.

Hem amatörler, hem de profesyoneller bu özellikten faydalanabiliyor.

Yapay zeka uygulamaları ile hem müzik hem de söz üretebilirsiniz.

Telif hakkı doğmadan ve ücretsiz bir şekilde şarkı yapmak için hangi yapay zekadan faydalanacağınız ise size kalmış.

Doğru komutları vererek tam da istediğiniz bir çıktı elde edebilirsiniz.

İşte, müzik yapmak için en kullanışlı yapay zeka programları...

YAPAY ZEKA İLE ŞARKI NASIL YAPILIR

Yapay zeka ile şarkı yapmak, ilk kez deneyecekler için heyecanlı bir süreç olabilir.

Söz yazmaya vakit ayırmadan, kayıt için stüdyoya gitmeden, tam da istediğiniz gibi bir müzik elde etmek için, süreci anlatıyoruz.

Öncelikle, komutlarınız doğrultusunda bir çıktı alacaksınız, bu nedenle "nasıl" bir söz ve müzik istediğiniz konusunda açık ve net olmalısınız.

Bir hedef belirleyin:

Söz ve melodi mi istiyorsunuz, yoksa sadece altyapı mı?

Pop, rap, elektronik, R&B gibi hangi tarzda olacak?

Şarkı duygusal mı, eğlenceli mi, dramatik mi?

Tarz, tempo, ruh hali, enstrüman tercihi gibi detayları da belirtin.

Şarkının yapısını da söyleyebilirsiniz: “2 kıta + nakarat + köprü” gibi. Ardından, telif detaylarını da kontrol edin ki sorun çıkmasın.

İlk çıktı, muhtemelen bir taslak gibi olacaktır. Kendi dokunuşlarını da ekleyin.

Yapay zeka ile şarkı üretmek, "hemen hazır bir hit" demek değildir.

Başarının sırrı: net hedef + doğru araç seçimi + detaylı prompt + insan müdahalesi + lisans kontrolü.

YAPAY ZEKA İLE ŞARKI YAPAN ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

SUNO

Suno, hem şarkı sözlerini hem de müzik altyapısını aynı anda üretebilen bir yapay zekâ platformudur.

Kullanıcılar, şarkının tarzını, temposunu, duygusunu ve vokal gereksinimlerini girerek kısa sürede tamamlanmış bir şarkı alabilir.

Ücretsiz sürümde günlük kredi limiti vardır, mobil veya web üzerinden kullanılabilir.

BEATOVEN.AI

Beatoven.ai, özellikle video, podcast veya sosyal medya içerikleri için telifsiz altyapı müzikleri üretir.

Kullanıcı ruh hali, tema veya tarz bilgilerini girdikten sonra AI, uygun akorlar, ritimler ve enstrüman kombinasyonları ile altyapıyı oluşturur.

Oluşturulan parçalar üzerinde enstrüman değişikliği, yoğunluk ayarı ve intro/verse/outro düzenlemeleri yapılabilir.

Ücretsiz sürüm sınırlı kullanım sunar, ticari kullanım için lisans detayları kontrol edilmelidir.

AIVA

AIVA, klasik, senfonik ve film müziği tarzında besteler üretmeye odaklanmış bir yapay zekâ bestecidir.

Film müziği, oyun soundtrack’leri ve dramatik besteler için ideal bir araçtır. Vokal üretimi sınırlı olduğu için şarkı sözleri eklemek ayrı işlem gerektirir.

SOUNDRAW

Soundraw, özellikle içerik üreticiler için hızlı ve özelleştirilebilir müzik altyapıları üretir. Kullanıcı, tarz, tempo, ruh hali ve parçanın yapısını seçerek AI’nın otomatik olarak ürettiği altyapıyı kullanabilir.

Parçanın intro/outro kısımları, enstrüman yoğunluğu ve geçişler üzerinde düzenleme yapılabilir.

Ayrıca stems indirme özelliği ile enstrüman parçalarını ayrı ayrı kullanmak mümkün olur. Ücretsiz sürüm sınırlı özellik sunar, tam erişim için abonelik gerekebilir.

MUSICFUL

Musicful, metin veya tema girdisi ile tam şarkılar (söz + müzik) üretebilen bir yapay zekâ uygulamasıdır.

AI, kullanıcının verdiği metin veya temaya göre vokalli şarkılar oluşturur ve AI cover ile mevcut şarkıları farklı vokallerle yeniden yorumlayabilir.

Ücretsiz sürümde sınırlı kredi verilir, abonelik ile daha fazla özellik açılır.

Ticari kullanım ve telif hakları için abonelik planları kontrol edilmelidir.

MUSIC HERO.AI

Music Hero AI, yazdığın metin veya fikirlerden şarkı ve melodiler oluşturur.

Kullanıcı, kısa bir tema veya hikaye yazar ve AI bunun üzerine hem altyapı hem de sözleri birleştirir.

Temel kullanım ücretsizdir, profesyonel özellikler ve yüksek kaliteli indirmeler için ücretli plan gereklidir.

SINGIFY

Singify, metin, ses veya görsel girdilerle şarkı oluşturabilen bir AI platformudur.

Kullanıcı, istediği sözleri veya temayı girerek AI’nın vokalli bir demo üretmesini sağlar. Ayrıca AI cover özelliği ile farklı seslerle aynı parçayı yeniden oluşturmak mümkündür.

Ücretsiz sürüm ile kısa denemeler yapılabilir, daha uzun ve yüksek kaliteli şarkılar için abonelik gerekir.

SONG.DO

Song.do, yazdığın kısa metin veya fikirlerden tam şarkılar üretir. AI, verilen tema veya duyguyu şarkı yapısına (kıta, nakarat, köprü) dönüştürür.

Basit bir arayüze sahiptir ve temel kullanım ücretsizdir. Daha fazla özellik ve indirme hakkı için ücretli sürüme geçmek gerekir.

LOUDME

LoudMe, metin girdisiyle vokalli şarkılar üreten bir AI platformudur.

Kullanıcı, şarkı sözü veya temayı girer ve AI kısa sürede demo vokal ile şarkı oluşturur.

Temel sürüm ücretsizdir; ileri düzenleme ve yüksek kaliteli indirme için abonelik gerekir.

UDIO

Udio, metin girdisinden tam kompozisyonlar ve vokalli şarkılar oluşturur.

AI, kullanıcının belirttiği tarz ve temaya uygun şarkıyı nakaratlı veya kıtalı formatta üretir.

Beta sürümünde ücretsiz erişim sunar, ancak çıktılar bazen istikrarsız olabilir. Ticari kullanım için lisans kontrolü gerekir.

MUBERT

Mubert, özellikle arka plan, loop ve beat üretiminde güçlüdür.

Kullanıcı tarz veya ruh hali seçerek kısa loop’lar veya altyapılar oluşturabilir.

Ücretsiz sürüm ile test edilebilir, tam şarkı ve vokal üretimi sınırlıdır. Oyun, video veya podcast altyapıları için idealdir.