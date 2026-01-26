Yapay zekâ ile üretilen sahte Yargıtay kararlarına karşı uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hukuk sektöründe kullanımı giderek artan yapay zekâ uygulamaları, sağladığı kolaylıkların yanı sıra önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Eskişehir’de avukatlık yapan Sena Nur Gebrecioğlu, bu teknolojilerin özellikle içtihat araştırmalarında yanıltıcı sonuçlar üretebildiğini belirtti.

"AVUKAT- MÜVEKKİL GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE"

Yapay zekâ platformlarına girilen bilgilerin sistemlerde saklandığını vurgulayan Gebrecioğlu, bunun mesleki gizlilik açısından ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

Gebrecioğlu, “Bu uygulamaların bir veri tabanı var ve girilen bilgiler kaydediliyor. Müvekkil bilgilerinin bu sistemlere yüklenmesi gizliliği ihlal eder. Hem hukuki hem de etik açıdan bunu doğru bulmuyorum.” dedi.

"HATA YAPTIĞINDA HESAP VERECEK BİR MEKANİZMA YOK"

Hukukun sorumluluk ve güven üzerine kurulu bir alan olduğunu hatırlatan Gebrecioğlu, yapay zekâ ile insan arasındaki temel farkın da burada ortaya çıktığını söyledi:

"Avukat, müvekkiline karşı yaptığı her işlemden sorumludur. Ancak yapay zekâ hata yaptığında onu sorumlu tutacak ya da cezalandıracak bir sistem bulunmuyor."

VAR OLMAYAN YARGITAY KARARLARI ÜRETİYOR

Yapay zekânın en büyük risklerinden birinin uydurma içtihatlar olduğuna dikkat çeken Gebrecioğlu, şu uyarılarda bulundu:

Vatandaşlar dilekçelerini yapay zekâya yazdırıp bize kontrol ettiriyor. Metinler incelendiğinde teknik ve hukuki eksikler görülüyor. İçtihat aramalarında ise olay anlatılıyor, sistem tam istenen gibi bir Yargıtay kararı sunuyor. Ancak karar ve esas numaralarını sorguladığımızda ya böyle bir kararın hiç olmadığını ya da tamamen farklı bir dosyaya ait olduğunu görüyoruz. Yapay zekâ, kullanıcıyı memnun etmek için sahte içtihat üretebiliyor.

"KÜÇÜK BİR AYRINTI HUKUKİ SONUCU DEĞİŞTİRİR"

Hukukun son derece hassas bir alan olduğunun altını çizen Gebrecioğlu, “Çok küçük bir nüans davanın kaderini değiştirebilir. Yapay zekâda ise bu ayrıntıların çoğu göz ardı ediliyor. İçtihatlar yanlış, değerlendirmeler eksik. Bu nedenle hukuki süreçlerde bu uygulamaların kullanılmasını son derece sakıncalı buluyorum.” diye konuştu.