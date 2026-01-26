Abone ol: Google News

10 Avrupa ülkesi, denizin üzerinde 100 GW rüzgar enerjisi şebekesi kuracak

Birleşik Krallık ve dokuz Avrupa ülkesi, Kuzey Denizi'ni devasa bir temiz enerji merkezine dönüştürecek tarihi Hamburg Deklarasyonu'nu imzalayarak 143 milyon eve elektrik sağlamayı hedefliyor.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 12:08
  • Birleşik Krallık ve dokuz Avrupa ülkesi, Kuzey Denizi'nde 100 GW kapasiteli rüzgar enerjisi şebekesi kuracak.
  • Hamburg Deklarasyonu'nun imzacıları, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak fosil yakıt bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
  • Proje, deniz üstü rüzgar santralleriyle milyonlarca haneye elektrik sağlamayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık liderliğindeki 10 Avrupa ülkesi, Kuzey Denizi’nde 100 GW kapasiteli devasa bir rüzgar enerjisi şebekesi kurmak için tarihi bir ortaklığa imza atıyor.

Bu iddialı proje ile bölgedeki eski petrol havzalarının yüksek voltajlı denizaltı kabloları aracılığıyla modern temiz enerji rezervuarlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

MİLYONLARCA EVE ENERJİ SAĞLANACAK

Hamburg Deklarasyonu kapsamında bir araya gelen İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer yedi ülke, yenilenebilir enerji kapasitelerini artırarak fosil yakıt bağımlılığını azaltmayı taahhüt etti.

Kurulacak olan deniz üstü rüzgar santralleri, doğrudan birçok ülkeye bağlanarak milyonlarca hanenin enerji ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılayacak.

ABD yönetiminden gelen rüzgar enerjisi eleştirilerine rağmen Avrupa ülkeleri, 2050 yılına kadar 300 GW kapasiteye ulaşma hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Geçtiğimiz yıl AB genelinde rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıt üretimini geride bırakmıştı.

