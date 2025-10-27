Yapay zeka ile üretilen video ve görseller gerçeği gölgede dırakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka, metin üretmenin ötesine geçerek video, görsel ve ses üretmeye başladı. Bu içerikler artık insan gözüyle neredeyse ayırt edilemez hale gelirken, dolandırıcılar tarafından da kullanılabiliyor. Uzmanlar, yapay zeka ile üretilen içeriklerin paylaşıldığı mecralarda “yapay zeka ile üretilmiştir” ibaresinin yer alması gerektiğine dikkat çekiyor.

GERÇEKLİK ALGISI TEHLİKEDE

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Yasin Kaya, yapay zekanın artık sadece metin üretmediğini, video ve ses de oluşturabildiğini belirtti:

"Bu video ve görseller, gerçeklik algısının yitirilmesine sebep oluyor. Kullanıcılar, videoların gerçek mi yoksa yapay zeka ile mi üretildiği konusunda çelişkiye düşebiliyor."

YÜZ VE SESE EK OLARAK MİMİKLER DE KOPYALANABİLİYOR

Doç. Dr. Kaya, deepfake teknolojisinin sadece yüz ve sesi değil, mimikleri dahi kopyalayabildiğine dikkat çekerek, “Bir kişi istemediği halde farklı içeriklerde konuşturulabilir. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve sesler taklit edilerek sahte videolar üretilebilir.” ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEMELER HENÜZ TAMAMLANMADI

Türkiye’de kişisel verilerin korunması ve telif haklarıyla ilgili kanunların bazı alanları kapsadığını belirten Kaya, “Ancak bu alanda tam yasal düzenlemeler henüz yok. Dünyada da yasal zemin tamamen oturmuş değil. Önümüzdeki dönemde bu eksiklerin giderileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

DUBLAJ MESLEĞİ DE TEHLİKEDE

Yapay zekanın artık çok gerçekçi ses ve görüntü üretebildiğini vurgulayan Kaya, “Hatta yapay zeka ile dublaj yapılabiliyor ve ileride dublaj sanatçılarına gerek kalmayabilir. Bu gelişme olumlu gibi görünse de telefon dolandırıcıları tarafından yoğun şekilde kullanılabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor.” dedi.