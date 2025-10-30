Yeni iPad Mini OLED ekranla geliyor: Fiyatı 100 dolar artacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iPad Pro modellerinde başlattığı OLED ekran teknolojisini MacBook Air, iPad Mini ve iPad Air dahil olmak üzere daha fazla cihazına getirmeyi planlıyor.

Bu ekranlar, iPhone ve Apple Watch'ta olduğu gibi gelişmiş parlaklık, daha iyi kontrast ve daha zengin siyahlar sunuyor.

iPAD MINI OLED İÇİN 2026 HEDEFİ

Mark Gurman'a göre Apple, iPad Mini OLED modelini önümüzdeki yıl, yani 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ancak bu ekran teknolojisinin maliyeti, cihazın fiyatına 100 dolara varan bir artış olarak yansıyabilir.

DİĞER CİHAZLAR DA SIRADA

OLED ekranın diğer cihazlara taşınması ise yıllar alabilir. Gurman, OLED ekranlı bir MacBook Air'ın 2028'den önce gelmesinin "olası olmadığını" belirtirken, iPad Air'in bu teknolojiyi alacak son cihaz olması bekleniyor.

Apple'ın planları arasında 2027 başlarında piyasaya sürülebilecek dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro modeli de bulunuyor.