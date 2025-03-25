Yıllardır eleştiriliyordu: Apple'dan iPhone 17 için yeni karar

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Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iPhone 17'nin tüm modelleri ProMotion ekran teknolojisine sahip olacak.

Bu, temel iPhone modellerinin yıllardır eksikliği hissedilen 120 Hz yenileme hızına kavuşacağı anlamına geliyor.

PROMOTİON NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

ProMotion, Apple'ın süper akıcı kaydırma ve pürüzsüz bir deneyim sunan 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisine verdiği isimdir.

Apple, bu teknolojiyi ilk olarak 2017'de iPad Pro ile tanıttı ve 2021'den itibaren iPhone'larda Pro modellerine ekledi. Ancak, temel iPhone modelleri bu teknolojiden mahrum bırakıldı.

YILLARDIR ELEŞTİRİLİYORDU

Akıllı telefon sektöründe, 120 Hz yenileme hızı artık bir standart haline geldi. Orta segment telefonlarda bile bu özellik bulunurken, Apple'ın temel iPhone modellerini bu teknolojiden mahrum bırakması büyük eleştiri topladı. Ancak, iPhone 17 serisiyle birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor.

ProMotion, ekranın hızlı ve duyarlı hissetmesini, kaydırmanın akıcı olmasını ve animasyonların pürüzsüz olmasını sağlıyor.

Ayrıca, enerji tasarrufu için yenileme hızını dinamik olarak ayarlayabiliyor. Bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor.

RAKİPLER ÇOKTAN ADIM ATTI

Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung, 2020'den beri tüm Galaxy S modellerinde yüksek yenileme hızlarına yer veriyor.

Orta segment Galaxy A serisi bile 2021'de bu teknolojiye kavuştu. Apple'ın bu gecikmesi, kullanıcılar tarafından hayal kırıklığıyla karşılanıyordu.