YouTube Music’in Android uygulamasına podcast özelliği geliyor YouTube Music'e geleceği açıklanan podcast özelliğinin kodları, uygulamanın güncel sürümünde ortaya çıktı. Özelliğin yakında Android uygulamasına eklenmesi bekleniyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YouTube’un 2015 yılında Spotify ve Apple Music’e rakip olması için piyasaya sürdüğü YouTube Music, podcast özelliğine kavuşuyor.

YouTube, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır platforma gelmesi beklenen podcast özelliğini yakında kullanıma sunacağını açıklasa da şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktu.

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Podcast özelliği ortaya çıktı

YouTube Music'e geleceği açıklanan podcast özelliğinin kodları, uygulamanın güncel sürümünde ortaya çıktı.

Kullanıcılarİ YouTube’da yayınlanan videolu podcastleri, isteğe göre hem videolu hem de sadece sesli şekilde izleyebilecek veya indirebilecek.

YouTube Music’in arama sekmesine podcastlerle ilgili arama seçenekleri de eklenecek

Podcast özelliğinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Ancak kodların güncel uygulamaya eklenmesi, podcastlerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacağını gösteriyor.