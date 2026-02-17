YouTube, reklam engelleyiciler için yeni kısıtlamalar getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, reklam engelleyici kullananlara karşı yeni bir yaptırım uyguluyor.

Son günlerde birçok kullanıcı, videoların altındaki yorumlar ve açıklamalar kısmına erişemediklerini bildirdi.

Kullanıcıların karşısına çıkan kısıtlama uyarısının temel nedeninin, aktif edilen reklam engelleyiciler olduğu tespit edildi.

Platformun bu hamlesiyle izleyicileri ücretli YouTube Premium aboneliğine yönlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

PREMIUM ABONELER DE ETKİLENİYOR

Yaşanan bu erişim sorunu sadece ücretsiz sürüm kullananları değil, bazı YouTube Premium abonelerini de mağdur ediyor.

Özellikle Brave gibi yerleşik reklam ve izleyici engelleyiciye sahip tarayıcıları tercih eden kullanıcılar da aynı sorunla karşılaşıyor.

Erişim engelini kaldırmak isteyen kullanıcıların tarayıcılarındaki reklam engelleyicileri tamamen devre dışı bırakması gerekiyor.