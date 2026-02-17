Apple'dan yeni etkinlik duyurusu: iPhone 17e tanıtılabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, 4 Mart 2026 tarihinde New York, Londra ve Şanghay'da eş zamanlı bir medya etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak bu özel buluşma şimdiden büyük merak uyandırdı.

GİZEMLİ DAVETİYE VE FARKLI BİR KONSEPT

Seçkin medya mensuplarına gönderilen davetiyede sarı, yeşil ve mavi disklerden oluşan üç boyutlu bir Apple logosu yer alıyor.

Şirketin klasikleşen lansmanları yerine bu kez etkinlik için "özel bir Apple Deneyimi" ifadesini kullanması dikkat çekiyor.

Bu özel isimlendirme, Apple Park'taki büyük canlı yayınlara kıyasla daha küçük ölçekli ve etkileşim odaklı bir organizasyon yapılacağının sinyallerini veriyor.

Medya mensupları, bu yeni format sayesinde duyurulacak cihazları bizzat deneme şansı yakalayacak.

Etkinlik kapsamında iPhone 17e ile M5 Pro ve M5 Max çipli güçlü MacBook Pro modellerinin sahneye çıkması bekleniyor.

Ayrıca sekizinci nesil iPad Air ve on ikinci nesil iPad'in de bu organizasyonda duyurulması muhtemel.

Bunlara ek olarak, yenilenmiş bir Studio Display ve A18 işlemcili uygun fiyatlı yeni bir MacBook modeli de ihtimaller dahilinde bulunuyor.

Yepyeni bir Apple TV ve HomePod mini cihazları da bu özel deneyim sırasında teknoloji dünyasına sunulabilir.