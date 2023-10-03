Zirvede Türkiye var! iPhone 15 almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor Apple'ın eylül ayında tanıttığı yeni iPhone'ları satın almak için bazı ülkelerde çok az, bazı ülkelerde ise çok fazla çalışmanız gerekiyor. İşte ülkelere göre çalışmanız gereken gün sayısı...

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Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 15 serisini görücüye çıkarmıştı. Etkinlik sırasında iPhone 15, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, telefonları ülkemizde de satışa çıkarmıştı.

Picodi analiz ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 15 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesaplamak için, iPhone 15 Pro (128 GB) fiyatlarını seçili ülkelerdeki ortalama maaşlarla karşılaştırdı.

Türkiye son sırada

Picodi, ülkemizdeki ortalama maaşın 11 bin 035 TL olduğu Numbeo verilerini kullanarak, bu ücretleri aylık ortalama çalışılan gün sayısına (21 gün) böldü.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 15 Pro (64 bin 999 TL) satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.

Kazanılan tüm paranın bunun için biriktirildiği göze alındığında, Türkiye'deki vatandaşların 123,7 gün çalışması gerekiyor. Geçen seneye kıyasla gereken gün sayısı 23 gün azalmış durumda.

Türkiye’de mevcut yıllarda tanıtılan iPhone'lar söz konusu olduğunda, çalışmanız gereken gün sayısının değişimi şu şekilde:

2018 – 95,8 gün

2019 – 89,1 gün

2020 – 103,8 gün

2021 – 92,5 gün

2022 – 146,7 gün

2023 – 123,7 gün

İlk sırada İsviçre var

Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca 4,2 gün çalışan bir İsviçre vatandaşı, iPhone 15 Pro satın alabiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 5,9 gün ile ABD yer alıyor.

Ortalama bir Amerikan 5,3 gün, ortalama bir Avustralyalı ise 6,3 güne ihtiyaç duyuyor.