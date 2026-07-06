Telefonunuzu kontrol edin: 2027'ye kadar desteği kesilecek modeller

Yeni bir akıllı telefon satın alırken çoğu kullanıcı ekran kalitesi veya kamera çözünürlüğü gibi özelliklere odaklansa da, cihazın ne kadar süreyle yazılım güncellemesi alacağı en az donanım kadar önemli.

Özellikle indirim dönemlerinde cazip fiyatlarla sunulan bazı eski modeller, aslında üretici desteğinin sonuna yaklaşmış oluyor.

Yazılım desteği kesilen bir telefon, aniden çalışmayı durdurmasa da, uzun vadede ciddi güvenlik zafiyetleri ve performans sorunlarına yol açabiliyor.

Peki, 2027’ye kadar hangi modellerin güncelleme desteği kesilecek?

Hangi modeller desteği kesiyor?

Samsung

Galaxy A14, A54 5G, S23 serisi, Z Fold4, Z Flip4, A53 5G, S22 serisi, S21 FE 5G ile Z Fold3 ve Z Flip3 gibi modellerin destek süreçleri 2027 yılı içerisinde kademeli olarak sona eriyor.

Google

Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 ve 7 Pro modelleri, 2027 yılı itibarıyla güncelleme desteği alamayacak.

Motorola

Moto G serisi, Moto G Stylus 5G, Motorola Edge 2024, Moto G Power 5G, Moto G 5G, Moto G Play ve Motorola Razr serisi gibi popüler cihazlar, 2027 yılı içinde güncellemelerle vedalaşıyor.