Tesla Model Y Long Wheelbase tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, popüler crossover modelinin Uzun Dingil Mesafeli yeni versiyonunu resmi olarak piyasaya sürdü.

Başlangıç fiyatı 61 bin 990 dolar olarak belirlenen bu model, geniş iç hacmi ve premium donanımlarıyla öne çıkıyor.

Standart Model Y versiyonundan yaklaşık 18 cn daha uzun olan araç, 2-2-2 düzeninde toplam altı kişilik bir oturma kapasitesi sunuyor.

İkinci sırada ısıtmalı ve havalandırmalı bağımsız kaptan koltukları yer alırken, üçüncü sırada ise elektrikli olarak yatırılabilen koltuklar bulunuyor.

GELİŞMİŞ BATARYA VE POWERSHARE DESTEĞİ

ABD pazarında 83 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle satışa çıkan yeni versiyon, kullanıcılara yaklaşık 500 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

Araç, Cybertruck modelinin ardından markanın ABD'de araçtan yüke şarj ve tam PowerShare desteği sunan ikinci modeli olma unvanını taşıyor.

Kabin içerisinde önde 16 inç, arkada ise 8 inçlik dokunmatik ekranlara ve aktif soğutmalı 50 watt gücünde kablosuz şarj pedlerine yer veriliyor.

İlk alıcılara sunulan Launch Series donanım paketi ise bir yıl boyunca ücretsiz Tam Otonom Sürüş, Süper Şarj erişimi ve premium bağlantı hizmetlerini içerecek.

Yeni model, 61 bin 990 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıktı.