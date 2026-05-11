TFF’den “A Milli Takım aday kadro” paylaşımına yalanlama

Sosyal medyada bazı hesaplarda 2026 Dünya Kupası ile ilgili birtakım haberler dolaşıma girdi.

Paylaşımlarda A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunun belli olduğu ibareleri yer aldı.

YALANLAMA GELDİ

Paylaşımlara Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yalanlama geldi.

TFF’den yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız.”

Federasyon, resmi kadro açıklamalarının yalnızca TFF’nin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını belirterek, taraftarları ve kamuoyunu doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.