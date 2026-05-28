Tokat’ta Kelkit Çayı’nda 2 genç akıntıda kayboldu

Tokat’ın Erbaa ilçe merkezinde bulunan Kelkit Çayı üzerindeki Park Vadi mevkisinde saat 16.00 sıralarında, İlker Parlak (20) ve Oğuz Kale (23), çayın içindeki bir adacıkta bulundukları sırada su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Ancak güçlü akıntı nedeniyle iki genç kısa sürede gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kelkit Çayı boyunca arama-kurtarma çalışmalarına başlarken, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğü öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaybolan iki genci bulmak için bölgede başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü, ekiplerin çay boyunca farklı noktalarda tarama yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.