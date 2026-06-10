Toprak elediğini sanıyordu, dedektör ötmeye başladı: 8 taşlı elmasa denk geldi

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Wormington köyünde metal dedektörüyle arama yapan Stuart Jones, hayatının keşfini gerçekleştirdi.

Jones'in toprağın altında bulduğu yüzüğün yaklaşık 500 yıllık olduğu ortaya çıktı.

42 yaşındaki Jones, daha önce bölgede hiç arama yapmadığını ve yedi saat süren taramanın sonlarına doğru sinyal aldığını söyledi.

Topraktan çıkardığı yüzüğün altın olduğunu fark ettiğinde büyük heyecan yaşadığını belirten Jones, çevresindekilerin de keşfi kutlamak için yanına koştuğunu anlattı.

Yüzüğü çıkardığı sırada üzerindeki elmaslardan biri yerinden çıkarak eline düştü.

Bir başka taşın da eksik olduğunu fark eden Jones, yüzüğün bulunduğu noktadaki toprağı toplayıp evine götürdü. Toprağı yıkayıp eleyen Jones, kayıp elması da bulmayı başardı.

Değeri doğrulandı

BBC'nin haberine göre; Bulunan eser, inceleme için İngiliz Müzesi'ne gönderildi.

Uzmanlar, yüzüğün 16. yüzyıl tarzını yansıttığını ve dönemin gösterişli mücevher anlayışına uygun olarak tasarlandığını belirledi.

Mücevher uzmanı Laura Smith, yüzüğün sekiz elmaslı çiçek formundaki tasarımının oldukça nadir görüldüğünü söyledi. İncelemelerde yüzüğün yaklaşık 19,2 ayar altından üretildiği tespit edildi.

Açık arttırmayla satılacak

Jones, "Bu benim hayatımda bir kez karşılaşabileceğim türden bir keşif" diyerek bulduğu eserin önemine dikkat çekti.

Nadir tarihi eser, 23 Haziran'da Londra'da düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak.

Uzmanlar, yüzüğün 15 bin ila 20 bin sterlin arasında alıcı bulmasını bekliyor. Elde edilecek gelir ise arazi sahibi ile keşfi yapan Jones arasında paylaşılacak.