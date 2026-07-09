Toyota Corolla Cross yeni versiyonuna kavuştu: İşte fiyatı ve özellikleri

Japon otomotiv devi Toyota, Land Cruiser esintileri taşıyan yeni Corolla Cross Z Adventure modeli satışa çıkardı..

Şirket, popüler crossover modelinin bu çok özel serisini şimdilik yalnızca kendi ana vatanı olan Japonya pazarında tüketicilerle buluşturuyor.

Standart modelden görsel olarak ayrılan araç, parlak siyah ızgarası ve karartılmış amblemiyle çok daha sportif bir duruş sergiliyor.

LAND CRUISER ESİNTİLİ TASARIM DETAYLARI

Dileyen kullanıcılar, Land Cruiser modelinden ilham alan ve üzerinde büyük harflerle TOYOTA yazan özel bir ön ızgara paketini de tercih edebiliyor.

Tasarımı tamamlayan 17 inçlik özel alaşım jantlar ile 60. yıl logoları ise otomobilin ayrıcalıklı yapısını net bir şekilde vurguluyor.

İç mekanda koltuklar sentetik deri ve kumaş kombinasyonuyla kaplanırken, direksiyon ve vites kolunda ise gerçek deri malzeme kullanılıyor.

Geleneksel krom detayların yerini alan koyu gümüş renkli dekoratif parçalar kabine oldukça modern bir hava katıyor.

Teknik tarafta 1.8 litrelik benzinli motora dayalı 140 beygir güç üreten hibrit sistem ve e-CVT şanzıman ikilisi görev yapıyor.

Araç, önden çekişli 2WD versiyonunun yanı sıra arka aksa eklenen ikinci elektrik motorlu dört tekerlekten çekişli E-Four sistemiyle de satın alınabiliyor.

Yeni Corolla Cross Z Adventure modelinin başlangıç fiyatı önden çekişli versiyon için yaklaşık 22 bin 400 dolar olarak belirlendi.

Gelişmiş E-Four dört çeker sistemine sahip donanımın fiyat etiketi ise yaklaşık 24 bin 300 dolar seviyesinde.