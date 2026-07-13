Trabzon'da Uzungöl'e atlayan turist kayboldu

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün kenarında gezen Arap turist ailenin çantası, Uzungöl'e düştü. Bunun üzerine iki Arap turist, çantayı çıkarmak amacıyla göle atladı.

SUYA ATLAYAN TURİSTLERDEN BİRİ KAYIP

Turistlerden biri, çantayla birlikte çevrede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından sudan çıkarıldı. Suda kaybolan diğer turisti bulmak için ise ekipler seferber oldu.

AFAD, UMKE, jandarma, polis ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla gölde botlar eşliğinde arama çalışmaları sürerken, kayıp turiste henüz ulaşılamadı.

Öte yandan turistin suda kaybolduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.