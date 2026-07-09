Trabzonspor'a Christ Inao Oulai için Fiorentina'dan teklif!

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Christ Inao Oulai, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Sky Sport'un aktardığı bilgilere göre, İtalyan temsilcisi Fiorentina, genç orta sahayı kadrosuna katmak için somut bir adım atarak Trabzonspor yönetimine resmi teklifini sundu.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği oyunla scout ekiplerinin radarına giren 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin bizzat devrede olduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin, transferi hızlandırmak adına oyuncunun menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu bir seyir izlediği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Bordo-mavili yönetim ise Oulai için belirlenen bonservis bedelinde geri adım atmaya niyetli değil.

Genç oyuncunun potansiyeline güvenen Karadeniz ekibi, yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis ücreti talep ediyor.

JUVENTUS'UN İLGİSİ VARDI

Öte yandan, Oulai ile daha önce Juventus'un da ciddi şekilde ilgilendiği basına yansımıştı.

Ancak şu aşamada transfer yarışında öne geçen Fiorentina'nın, Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferin sonuçlanması için mesai harcadığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO

23 milyon euro piyasa değeri bulunan Oulai, geride bıraktığımız sezonun başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo-mavililerin bonservisine 5.5 milyon euro verdiği genç isim, geçen sezon Trabzonspor'da çıktığı 31 maçta 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.