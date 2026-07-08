Trabzonspor'da gündem Tolu Arokodare

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fatih Tekke yönetiminde gelecek sezon için şampiyonluk yarışında yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir kadro kurmak için kollarını sıvayan yönetim gözünü İngiltere'ye çevirdi.

GÜNDEM AROKODARE

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Zenit'e giden Felipe Augusto ayrılığı sonrasında gündemine Tolu Arokodare aldı.

Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncu için İngiltere Championship'e düşen Wolverhampton'a kiralama teklifi yapacak.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki golcü futbolcunun Wolverhampton ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.96 boyundaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 43 maça çıktı.

Arokodare, bu maçlarda 7 gol ve 2 asistle mücadele etti.