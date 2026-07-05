Trabzonspor'un yeni transferleri Malinovskyi ve Saviola Trabzon'da

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor'un transfer atakları sürüyor.

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Trabzon'a vardı. Deneyimli futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Trabzonspor'un pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon kampı öncesinde kente gelen Malinovskyi, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'UN CİDDİYETİ BENİ ETKİLEDİ"

Transfer sürecinde Trabzonspor'un kendisine yaklaşımının kararında önemli rol oynadığını belirten Malinovskyi şöyle dedi:

“"İlk günden itibaren kulübün ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Bu benim için en büyük etkenlerden biriydi. Ekuban, Zubkov ve Batagov'dan Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde takım içindeki rolüm ve oyun planı hakkında konuştuk. Avrupa kupalarında mücadele edecek olmamız da tercihimi etkileyen önemli nedenlerden biri oldu. Bana karşı çok ciddi ve profesyonel bir yaklaşım sergilendi. Burayı tercih ederek doğru karar verdiğimi düşünüyorum"”

"GENÇ OYUNCULARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Teknik Direktör Fatih Tekke ile verimli görüşmeler yaptığını ifade eden Ukraynalı futbolcu, "Hocamızla birçok konuyu konuştuk. Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışacağım. Özellikle genç oyunculara yol göstermek ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"TAKIMIN İHTİYACI OLAN YERDE OYNARIM"

Sahada farklı mevkilerde görev yapabildiğini dile getiren Malinovskyi, "Geçtiğimiz sezon orta sahada savunmaya daha yakın bir rolde oynadım. Atalanta'da ise 10 numara pozisyonunda görev yaptım. Farklı bölgelerde oynayabiliyorum. Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI OYUNCULARIN BURADA OLMASI AVANTAJ SAĞLADI"

Trabzonspor'da forma giyen Ukraynalı futbolcuların transfer sürecinde etkili olduğunu belirten deneyimli oyuncu şunları söyledi:

“"Uzun yıllar Ukrayna'da oynarken devre arası kamplarımızı Türkiye'de yapıyorduk. Bu ülkeye yabancı değilim. Burada Zubkov ve Batagov'un bulunması benim için önemliydi. Batagov iyi bir sezon geçirdi ancak şu anda sakat. Umarım kısa sürede sahalara döner. Zubkov da başarılı bir sezon geçirdi ve ayrıldı. Hep birlikte Trabzonspor'un başarısı için mücadele edeceğiz"”

Açıklamalarının ardından taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde havalimanından ayrılan Malinovskyi'nin, yeni sezon kampına katılarak bordo-mavili formayla ilk antrenmanına pazartesi günü çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Malinovskyi'ye 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile her sezon için 500 bin Euro imza ücreti ödenecek. 2028-2029 sezonunda ise oyuncu 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak.

SAVIOLA DA TRABZON'DA

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria SC'den transfer ettiği Noah Saviola da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon kampı öncesinde Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanında çiçeklerle karşılanan genç futbolcu, gördüğü ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

"TRABZONSPOR BANA GÜVEN VERDİ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saviola, transfer sürecinde kendisini en çok etkileyen unsurun kulübün duyduğu güven olduğunu belirterek, "Kulüple yaptığımız görüşmelerde bana verdikleri en büyük şey özgüvendi. Genç bir oyuncuyum ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce çalışmalara başlayıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"REKOR TRANSFER OLMAK BANA SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle transfer edilmesine de değinen 22 yaşındaki oyuncu, "Böyle bir transferin parçası olmaktan mutluyum. Bu bana güven verdiği gibi sorumluluk da yüklüyor. Sahada göstereceğim performansla bu güveni boşa çıkarmamak ve bunu hak ettiğimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

"ÇALIM ATMAYI SEVİYORUM, DENEMEKTEN KORKMAM"

Oyun tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saviola, "Hocamızın söylediği gibi bire birde etkili olmayı ve çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Denemekten hiçbir zaman korkmam. Bunu sahada herkes görecek. Aynı zamanda öğrenmeye aç bir futbolcuyum. Takımda bana katkı sağlayacak tecrübeli isimler var. Genç oyuncular için bu büyük bir avantaj" dedi.

"HEDEFİM TARİHE GEÇMEK VE ÇOK GOL ATMAK"

Trabzonspor'u tercih etme nedenini de açıklayan Portekizli oyuncu, "Buraya gelme amacım takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak, gelişmek ve Trabzonspor tarihinde iz bırakmak. Elbette çok gol atmak istiyorum. Sağ ya da sol kanatta oynamam benim için fark etmiyor. Tek hedefim takımımın kazanmasına katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

TRANSFERİN MALİYETİ

Trabzonspor, Noah Jose Saviola'nın bonservisi için Vitoria Kulübü'ne 8 milyon 500 bin Euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 3 milyon Euro'ya kadar şarta bağlı bonus maddesi bulunuyor.