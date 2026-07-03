Trafik ışıklarına eklendi: Dörtlü yeşil ok görürseniz...

Belçika'da yeni trafik kuralları yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise "Kare Yeşil" adı verilen trafik ışığı sistemi oldu.

Yeni uygulama sayesinde belirli kavşaklarda yayalar ve bisikletliler, tüm yönlerde aynı anda yeşil ışık alabilecek.

YEŞİL KARE SİSTEMİ

Sistemde motorlu araçların tamamı kırmızı ışıkta beklerken, yayalar ve bisikletliler ister düz ister çapraz yönde karşıya geçebiliyor. Böylece özellikle sağa veya sola dönen araçlarla yaşanan tehlikeli çarpışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, uygulamanın özellikle yoğun şehir içi kavşaklarda güvenliği artırmasını bekliyor.

Dönüş yapan araçlarla yaya ve bisikletlilerin aynı anda hareket etmemesi sayesinde kaza riskinin azalacağı belirtiliyor.

Ayrıca bisikletlilerin iki aşamalı dönüş yapmak yerine tek seferde yön değiştirebilmesi de trafik akışını kolaylaştıracak.

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