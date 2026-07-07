Trafik kazalarında 6 ayda 972 kişi hayatını kaybetti

Kuralları hiçe sayanlar dehşet saçtı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Haziran ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

6 AYDA 972 CAN KAYBI

Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 61 bin 277 trafik kazasında 39 bin 658 kişi yaralandı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise ülke genelinde yaşanan 328 bin 29 kazada 972 kişi hayatını kaybetti, 183 bin 916 kişi yaralandı.

KURALLARA UYULMADI

Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 140 bin 580 kazaya sürücüler sebep olurken 12 bin 453 yaya da kazaya karıştı. 828 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Resmi verilere göre; 6 aylık dönemde 51 bin 846 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi.

Aşırı hız sebebiyle de 742 kaza oluştu. Kazalardan 2 bin 957’si kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 11 bin 243 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı.

2026’nın ilk 6 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 693 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 4 bin 770 sürücü de kazaya sebep oldu. Geçme yasağı olan yerlere dalan bin 907 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

MİLYONLARCA CEZA KESİLDİ

Yılın 6 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 bin 236 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 49 bin 648 yolcuya da ceza kesildi.

2 milyon 421 bin 717 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 11 milyon 877 bin 703 araç plakasına ceza yazıldı.

YAKLAŞIK 109 BİN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ YAKALANDI

Alkol alıp direksiyon başına geçen 108 bin 843 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı.

1 milyon 131 bin 463 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

EN ÇOK KAZA OLAN ŞEHİRLER

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı.

Resmi verilere göre yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalarda Ankara’da 59, İstanbul’da 76, İzmir’de 37 ve Bursa’da 25 kişi hayatını kaybetti.