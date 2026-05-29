TRT 1 yayın akışında dikkat çeken detay: Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı
TRT 1 ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Taşacak Bu Deniz, bayram haftası sebebiyle merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte 30 Mayıs Cuma TRT 1 yayın akışı…
Ekranların reyting rekortmeni yapımı Taşacak Bu Deniz, sosyal medyayı kasıp kavuran son sahnelerinin ardından büyük bir belirsizlikle gündeme geldi.
Kurban Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti.
Birçok dizi yeni bölümlerine ara verdi ve tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
İzleyiciler, “Bu hafta yeni bölüm var mı?” ve “30. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
İşte TRT 1 yayın akışı…
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Güncel yayın akışı listesi ve peş peşe paylaşılan son fragmanlar, bayram arası beklentilerini tamamen boşa çıkardı.
TRT 1’in yayın akışına göre, Taşacak Bu Deniz dizisinin heyecan dolu 30. bölümü, hiçbir kesintiye uğramadan 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarındaki yerini alacak.
Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 31. bölümüyle ekran macerasına kısa bir mola vererek sezon finali yapacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.03 - İstiklal Marşı
05.05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.00 - Balkan Ninnisi
09.00 - Rafadan Tayfa Dehliz Macerası | Türk Sineması
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.05 - Benim Adım Melek
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
20.00 - Taşacak Bu Deniz
00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 - Benim Adım Melek