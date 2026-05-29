TRT 1 yayın akışında dikkat çeken detay: Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı

Ekranların reyting rekortmeni yapımı Taşacak Bu Deniz, sosyal medyayı kasıp kavuran son sahnelerinin ardından büyük bir belirsizlikle gündeme geldi.

Kurban Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti.

Birçok dizi yeni bölümlerine ara verdi ve tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

İzleyiciler, “Bu hafta yeni bölüm var mı?” ve “30. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İşte TRT 1 yayın akışı…

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Güncel yayın akışı listesi ve peş peşe paylaşılan son fragmanlar, bayram arası beklentilerini tamamen boşa çıkardı.

TRT 1’in yayın akışına göre, Taşacak Bu Deniz dizisinin heyecan dolu 30. bölümü, hiçbir kesintiye uğramadan 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarındaki yerini alacak.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 31. bölümüyle ekran macerasına kısa bir mola vererek sezon finali yapacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.03 - İstiklal Marşı

05.05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.00 - Balkan Ninnisi

09.00 - Rafadan Tayfa Dehliz Macerası | Türk Sineması

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.05 - Benim Adım Melek

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Taşacak Bu Deniz

00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 - Benim Adım Melek