Trump, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını duyurmuş, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, ABD-İran mutabakatı kapsamında Tahran yönetiminin 'asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair anlaşmaya vardığını' kaydetti.

300 MİLYON DOLAR İDDİASINI YALANLADI

"Ayrıca ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir" diyen Trump'ın mesajında 'Demokratlar' için İngilizce'de 'aptal' anlamına gelen 'dumb' ile 'Democrats' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Dumokrats' ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmeleri kapsamında İran'ın yeniden yapılanması amacıyla 300 milyar dolarlık fon ayrılacağı iddia edilmişti.

"OBAMA'NIN İMZALADIĞI ANLAŞMAYI FESHETMEM ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaşan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti.

Trump, "Asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi çünkü bu, nükleer silaha giden yoldu. ABD için korkunç bir anlaşmaydı" diye konuşmuştu.

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