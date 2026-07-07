Trump 'CAATSA kalkacak' dedi: Erdoğan'ın gülümsemesi dikkat çekti

Beştepe'de büyük buluşma...

Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

Akabinde de Beştepe'de görüşmeye geçildi ve gazetecilerin soruları yanıtlandı.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

Trump'ın buradaki yanıtları Türkiye için son derece önemli olurken tarihi bir duyuru geldi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan CAATSA'nın kaldıracağını açıkladı.

"ZAMANI GELDİ"

Türkiye ile yakın ilişkilerine atıfta bulunan Trump, "Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem.

Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum" dedi.

ERDOĞAN'IN YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI

Tam o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünde bir gülümseme belirdiği görüldü.

Çevirmenden gelen tercüme ile kararı sevinçle karşılayan Erdoğan'ın o anları sosyal medyada da gündem oldu.