Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi, "Muhtemelen (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek duyurduğu jet motoru satışına yönelik Kongre'ye resmi bildirim yapıldı.

Kongre'ye gönderilen bildirimde 'ABD hükümetinin siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları göz önünde bulundurarak bu ürünlerin ihracatına izin vermeye hazır olduğu' belirtildi.

KONGRE'Yİ BYPASS EDEBİLİR

700 milyon dolarlık satış onayının verilmesi halinde Türkiye, 80 adet F110 motoru alacak.

Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak.

Trump yönetiminin satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesi bypass edebileceği ifade ediliyor.

KAAN İÇİN KRİTİK

Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde.

F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F110 motoru yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek.

Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F110 motoru takılı.

Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak.

F-35 BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Ankara'nın F-35 programına dönüş ve Caatsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili beklentileri de devam ediyor.

Türkiye, Rusya'dan s-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış aynı zamanda CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.