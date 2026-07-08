Trump'ın İran açıklaması Bitcoin'i düşürdü

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, gün içinde 61 bin 743,9 doları görerek 62 bin doların altına inse de daha sonra 62 bin 282 dolar seviyesine toparlandı.

Artan jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, kripto para piyasası da satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile geçici ateşkesin sona erdiği şeklindeki açıklamasının ardından Bitcoin sert değer kaybetti.

BİTCOİN 62 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin ardından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Londra piyasalarının açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 3'ten fazla düşerek 62 bin doların altına indi.

Trump'ın, NATO Zirvesi için bulunduğu Türkiye'de İran ile varılan geçici ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve iki ülke arasında yeniden askeri çatışma ihtimalini gündeme getirmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı. Bitcoin'in yanı sıra Ether ve Solana gibi diğer büyük kripto para birimleri de değer kaybetti.

"PİYASALARDA DALGALANMA SÜREBİLİR"

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, piyasalarda yakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükseltebileceği ve buna bağlı olası faiz artışlarına ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Jeopolitik gerilimin etkisiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatlarında da sert artış görüldü.

Trump'ın açıklamaları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar ile ABD'nin İran'a düzenlediği operasyonların ardından geldi. Taraflar, ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etmekle suçladı.

HAZİRAN SERT GEÇTİ, TEMMUZ GÜÇLÜ BAŞLADI

Bitcoin, haziran ayında yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek son dört yılın en kötü aylık performansını sergilemişti. Buna karşın kripto para, temmuz ayında toparlanma eğilimi göstererek şu ana kadar yaklaşık yüzde 5,5 değer kazandı.

STRATEGY SATIŞI PİYASAYI SARSMADI

Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından Michael Saylor'ın kurduğu Strategy'nin pazartesi günü açıkladığı 216 milyon dolarlık Bitcoin satışı ise piyasada sınırlı etki yarattı.