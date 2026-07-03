Polonya’da anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu yasağına onay

Polonya’da anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa tasarısı, Sejm tarafından kabul edildi.

Yapılan oylamada 420 milletvekili tasarı lehine oy verirken, 6 milletvekili karşı çıktı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

EYLÜL 2026'DA UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yeni düzenleme kapsamında öğrencilerin okul içerisinde cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı yapabilen diğer cihazları kullanması yasaklanacak. Tasarının önümüzdeki günlerde Polonya Senatosu onayına sunulması bekleniyor.

Yasanın kabul edilmesi halinde, uygulamanın 1 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İSTİSNAİ DURUMLAR VAR

Düzenleme bazı istisnaları da içeriyor. Öğretmenlerin, dersin işlenişi veya ölçme-değerlendirme amacıyla gerekli görmesi halinde cihaz kullanımına izin verilebilecek.

Ayrıca öğrencilerin velileriyle acil iletişim kurması, sağlık durumlarının takibi ya da hayati risk taşıyan acil durumlarda cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımına imkan tanınacak.