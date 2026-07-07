Trump'ın otelinin çevresinde kuş uçurtulmuyor: Ayrıntılar dikkat çekti

Dünya bu zirveyi takip ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geliyor.

Uçağın saat 14.00'te başkentte olması bekleniyor.

ÖZEL ARACI GETİRİLDİ

Trump'ın kamuoyunda "The Beast", yani "Canavar" olarak bilinen aracı zirveden bir gün önce Ankara'ya getirilmişti.

Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülenmişti.

DÜNYANIN EN KORUNAKLI MAKAM ARACI

Araç, ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor.

Araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları bulunduğu belirtiliyor.

Konvoyda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor; bu da hem yedekleme hem de güvenlik amacı taşıyor.

Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir “The Beast” aracının maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak veriliyor.

TRUMP İÇİN OTEL KAPATILDI

ABD Başkanı'nın kalacağı otelle ilgili ayrıntılar ise bugün netleşti.

17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump için kalacağı otel bir ay önceden rezervasyona kapatıldı.

Söğütözü'ndeki JW Marriott Otel'in camları kurşun geçirmez, duvarları ise bombaya dayanıklı.

Otelin 190 metre karelik başkanlık süitinin altında ve üstünde ABD heyetinden dahi kimse konaklamayacak, sadece gizli servis kalacak.

YEMEĞİNİ GİZLİ SERVİS VERECEK

Donald Trump için yemek servisini ve temizliği otel personeli değil ABD'li personeller yapacak.

Otelin çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Otelde sadece Trump'la gelen 1000 kişilik heyet bulunacak.

TUVALETİYLE GELİYOR

Trump, Ankara’da DNA’sını bırakmamak için özel bir tuvalet kullanacak ve atıklarını ABD’ye geri götürecek.

Donald Trump'ın Ankara temasları, bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak.

Türkiye en son 2009 yılında, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı.

GENİŞ BİR HEYET EŞLİK EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump kalabalık bir heyetle Türkiye’ye geliyor.

Trump’ın Ankara ziyaretine eşlik eden ekibi:

– ABD Başkanı Trump ( ABD Başkanı)

– Marco Rubio (ABD Dışişleri Bakanı)

– Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı)

– Pete Hegseth (ABD Savunma Bakanı)

– Dan Scavino (Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı ve Kıdemli Danışman)

– Stephen Miller (Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı ve Politika Danışmanı)

– Steven Cheung (Beyaz Saray İletişim Direktörü)

– Mike Needham (Üst Düzey Danışman)

– Walt Nauta (Başkanın Kişisel Asistanı)

– Richard Walters (Siyasi Danışman ve Operasyon Yöneticisi)

– Natalie Harp (Kişisel İletişim Asistanı)

ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bilindiği üzere ABD Başkanı'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili bir görüşme yapması bekleniyor.

Hatta yıllardır süren F-35 belirsizliğinin masada olduğu ve Trump'ın yeşil ışık yakmaya hazır olduğu ileri sürülüyor.