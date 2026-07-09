Trump'ın tuvaletini taşıma sebebi ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmasıyla birlikte, kendisi için uygulanan dikkat çekici bir güvenlik prosedürü gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Trump'ın yurt dışı ziyaretleri sırasında oluşan biyolojik atıklar, yani idrar ve dışkı gibi örnekler, ziyaret edilen ülkede bırakılmıyor.

Özel koruma ekipleri tarafından muhafaza edilerek ABD'ye geri götürülüyor.

İlk bakışta sıra dışı görünen bu uygulamanın arkasında ise mantıklı bir sebep var.

Sadece Trump değil

Benzer uygulamalar yalnızca Trump'a özgü değil.

2006 yılında George W.HuffPost'unbildirdiğine göre, Bush'un Viyana ziyareti sırasında benzer güvenlik önlemleri kullandığı ve Bush'un tuvalet kağıdının bile Ramstein'daki ABD Hava Üssü'ne geri uçtuğu bildirildi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yurt dışı seyahatlerinde tuvalet atıklarını özel görevliler aracılığıyla Rusya'ya geri götürdüğü uluslararası basında yer almıştı.

İstihbarat için değerli veri olabilir

New York Post'un aktardığına göre bu uygulamanın amacı, liderlerin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yabancı istihbarat servisleri tarafından analiz edilmesini önlemek.

Uzmanlar, dışkı örneklerinden kanser belirtileri, enfeksiyonlar, hormon düzeyleri ve bağırsak florasına ilişkin önemli veriler elde edilebildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bazı ülkeler, liderlerinin biyolojik atıklarını da devlet sırrı kapsamında koruyor