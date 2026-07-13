Tuba Büyüküstün'den yıllar sonra gelen itiraf: Hayatımın en zor dönemiydi

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2011 yılında Paris'te rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

İkili, ikiz kızları Maya ile Toprak'ın doğumuyla taçlanan 6 yıllık evlilikleri, 2017 yılında bitirmişlerdi.

Ayrılığın ardından uzun süre sessizliğini koruyan ve televizyon projelerine ara veren ünlü oyuncu, katıldığı YouTube'da yayınlanan Yargısız adlı programda ilk kez bu konuyla ilgili konuştu. Ünlü isim, o sancılı süreci ve hayatındaki büyük değişimi anlattı.

Boşanma aşamasında ve sonrasında yaşadığı zorlukları doğrudan paylaşan Büyüküstün, süreci şu sözlerle aktardı:

"BOŞANMAK KOLAY DEĞİL"

"Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu. O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani, sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken... Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak, olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı.

Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı.

"YARDIMCIM YOK"

Hiç öyle bir hayat yaşamıyoruz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; boşandığımdan beri bir yardımcım yok. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Aldığım bütün işleri, onlarla olan takvimime göre organize ediyorum. Çünkü eğer bu çocuklara birebir vakit ayırmayacaksam neden doğurdum diye düşünüyorum. Çocuklarımın yanında olmak şu an hayatımın önceliği.

"SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALMADIM"

Kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan elini eteğini çekmesiyle ilgili gelen soruya ise net bir sınır çizerek yanıt veren Tuba Büyüküstün, son olarak şunları söyledi: "Anneliğimle işim arasında seçim yapmak zorunda kaldım demeyeceğim çünkü annelik hayatımın vazgeçilmez bir parçası. İşim ise hayatımın bir partneri. Dolayısıyla anneliğimle değil, hayatımla işim arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığım bir dönem oldu ve ben hayatımı tercih ettim. 2017'de televizyona ara verdikten sonra bir daha televizyon projesinde yer almadım."